Crise au gouvernement : Une photo embarrassante pour Boris Johnson refait surface

Un cliché montre le Premier ministre en train de boire un verre dans les jardins de Downing Street en mai 2020, alors que les réunions hors ménage étaient limitées à deux personnes.

Plateau de fromages et verres de vin

Lundi, le «Guardian» en a rajouté une couche avec la publication d’une photo très embarrassante pour le Premier ministre. L’image, qui date de mai 2020, montre le chef du gouvernement, son épouse et une dizaine de collaborateurs attablés autour d’une planche de fromages et de verres de vin dans le jardin de Downing Street. À cette période-là, de tels rassemblements étaient strictement interdits au Royaume-Uni. Le bureau du Premier ministre ayant nié la semaine dernière qu’un événement du genre s’était tenu le 15 mai 2020, le journal britannique a dégainé la photo.

Un porte-parole de Boris Johnson a expliqué qu’il s’agissait d’une réunion de travail organisée dans l’après-midi et la soirée. Or, la présence de bouteilles de vin et l’absence de distanciation sociale semblent indiquer le contraire. À cette époque-là, les rencontres entre ménages étaient limitées à deux personnes, qui ne pouvaient se rencontrer qu’en plein air et à une distance d’au moins deux mètres. Sur les lieux de travail, les mesures n’autorisaient les réunions en présentiel qu’en cas d’«absolue nécessité».