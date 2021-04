Royaume-Uni : Une photo inédite du prince Louis dévoilée

Pour les 3 ans de leur fils, Kate et William ont partagé un nouveau cliché du petit garçon.

Duchess of Cambridge/Handout via REUTERS

C’est une tradition pour le duc et la duchesse de Cambridge. À chaque anniversaire de l’un de leurs trois enfants – George, Charlotte et Louis – ils partagent une photo inédite sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 23 avril 2021, c’est donc un cliché du prince Louis, qui fête ses 3 ans, qui a été posté par William et Kate.