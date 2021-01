Italie : Une «pièce à câlins» gonflable et mobile pour les seniors

Les résidents des EMS dans une province près de Naples, isolés en raison du Covid, peuvent étreindre leurs proches en toute sécurité dans une structure en plastique.

Privés de contacts physiques pour cause de Covid, les résidents des maisons de retraite d’une province italienne se voient proposer une solution originale: une «pièce à câlins» gonflable et mobile où ils peuvent étreindre leurs proches en toute sécurité. Cette initiative a vu le jour dans la province d’Avellino, non loin de Naples, et depuis Noël la «pièce à câlins» voyage à travers la province avec des étapes de quelques jours dans chaque maison de retraite.