Théâtre : Une pièce adaptée de «Game of Thrones» en préparation pour 2023

Avec la collaboration de son créateur George R. R. Martin, la saga culte sera bientôt jouée sur les planches de Broadway et de West End.

Le tournoi d’Harrenhal

Apparaîtront dans la pièce «beaucoup des personnages les plus connus» de la saga littéraire et de la série à grand succès, étalée sur 8 saisons, diffusées de 2011 à 2019.

«Amener Westeros à Broadway»

«Notre rêve est d’amener Westeros (lieu imaginaire où se déroule «Game of Thrones») à Broadway, à West End (quartier des théâtres de Londres) et en Australie... et plus tard sur une scène près de chez vous", a déclaré George R. R. Martin, qui dit avoir commencé à travailler au projet avant la pandémie de coronavirus.

Quasiment deux ans après la fin de la série télévisée, de nombreux projets sont en cours autour de l’univers de «Game of Thrones». Parmi eux figurent «House of the Dragon», série se déroulant avant «Game of Thrones», produite par HBO et attendue en 2022.