Une pièce de monnaie mise à prix pour 600’000 francs à Genève

Genève : Une pièce mise à prix pour 600’000 francs

Son prix de départ s’élève à 600’000 francs. Une pièce de monnaie bâloise datant de 1741 sera mise en vente lors d’enchères organisées les 14 et 15 novembre par Numismatica Genevensis SA. Elle est «connue comme étant la plus importante monnaie suisse jamais frappée», indique un communiqué de la société genevoise. Celle-ci avait notamment mis en vente une pièce rare de 5 francs qui avait atteint 280’000 francs, en 2021. La pièce qui sera présentée le 14 novembre est «le plus beau des deux exemplaires connus en mains privées», souligne la société de numismatique.