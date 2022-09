Numismatique : Une pièce suisse de 25 francs en or arrive sur le marché

La Suisse a produit sa première pièce en or de 25 francs.

Les collectionneurs auront bientôt la possibilité d’acquérir la première pièce suisse en or d’une valeur nominale de 25 francs. Baptisée Timemachine, elle sera mise en vente à partir du 29 septembre; elle met l’horlogerie à l’honneur. En effet, le développement de cet art en Suisse est étroitement lié à l’arrivée des huguenots, les réfugiés protestants arrivés à Genève au XVIe siècle en apportant leur savoir-faire. De la Cité de Calvin, l’horlogerie s’est ensuite répandue dans toutes les régions de Suisse. L’importance de l’industrie horlogère suisse et la diffusion de ses produits dans le monde entier sont symbolisées sur la pièce par un mouvement de montre et un globe terrestre.