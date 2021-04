Pendant ce temps, en Australie… : Une pieuvre intenable lui fait passer un sale quart d’heure

Un père de famille a eu affaire à un mollusque au comportement inhabituellement agressif, récemment sur une plage d’Australie-Occidentale.

C’est là que l’animal a tenté une attaque sur Lance et sa fille avant de battre en retraite. Tout surpris par le sale caractère de cette pieuvre, l’Australien n’en a pas pour autant renoncé à une petite baignade. Le père de famille est alors retombé sur l’animal, qui semblait avoir élu domicile sur des carcasses de crabes. Lance était en train d’admirer des coquillages quand la pieuvre l’a attaqué, le frappant à un bras et à la nuque.

«Je n’ai jamais vu une pieuvre agir de la sorte!»

«Il y avait trop de buée sur mes lunettes, je n’ai pas pu voir ce qui s’est passé et je suis revenu sur la plage en ayant mal», raconte l’Australien à 9 news. Une fois à l’abri, le nageur a pu constater que le mollusque avait laissé d’impressionnantes marques sur sa nuque. Ancien secouriste, Lance a demandé à sa femme d’appliquer du Coca sur sa plaie. «Cela me piquait, mais c’est surtout la frappe de la pieuvre qui me faisait mal», explique l’Australien.