Tessin : Une pile géante haute de 120 mètres

Des sociétés internationales actives dans l'énergie s'intéressent de près à un essai qui s'est déroulé avec succès au Tessin et qui a permis de «stocker» de l'électricité de façon innovante.

La société Energy Vault a installé une super batterie de 120 mètres de haut près de Bellinzone. La structure, qui contient notamment plusieurs blocs de béton, permet de «stocker» l'énergie solaire et éolienne. Le test, qui a duré plus d'un an, est un succès, comme l'a rapporté la SRF. À tel point que plusieurs investisseurs potentiels du monde entier ont visité l'installation au Tessin et ont manifesté leur intérêt, comme la compagnie pétrolière saoudienne Aramco ou le géant italien de l'énergie Enel.