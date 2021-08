Aviation : Une pilote de 19 ans décolle pour un tour du monde en solo

Une jeune Belgo-Britannique s’est envolée mercredi pour effectuer un tour du monde à travers 52 pays. Elle espère ainsi inspirer d’autres femmes.

Zara Rutherford «espère vraiment encourager les filles et les jeunes femmes à se lancer dans l’aviation, les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques».

Un périple pour tutoyer les étoiles et peut-être battre un record: Zara Rutherford, une pilote de 19 ans, a décollé mercredi de Belgique dans son avion biplace ultraléger, pour la première étape d’un tour du monde à travers 52 pays et cinq continents.

Survol du Groenland

À bord de son minuscule avion à hélices, un ULM Shark UL pesant 325 kilos seulement, elle entend éviter les principaux hubs aéroportuaires très fréquentés, à l’exception de JFK de New York, et prévoit de se poser plutôt sur de petits aéroports et aérodromes pour se reposer la nuit et se ravitailler en carburant.