Médicament – Une pilule miracle contre le coronavirus

Le Molnupiravir, c’est quoi?

Le Molnupiravir est produit par la société Merck et Biotherapeutics. Selon la «Sonntags Zeitung», sur 385 patients à haut risque et non vaccinés qui ont attrapé le Covid, deux fois moins (28) ont été hospitalisés que le groupe témoin (53) d’un groupe de 377 personnes ayant reçu un placebo. En outre, aucune des personnes du groupe de patients ayant reçu le médicament n’est morte 29 après jours, alors que huit de l’autre groupe n’ont pas survécu. Selon des estimations, le Molnupiravir pourrait être mis sur le marché à Noël.