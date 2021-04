Royaume-Uni - Une piscine à 35 mètres du sol relie deux immeubles

Les chiffres donnent le vertige: 25 mètres de longueur sur une largeur de 6 mètres. Le poids de l’eau avoisine les 375 tonnes contenues dans un bassin en acrylique transparent dont les parois font 20 cm d’épaisseur et le fond 30. Le vertige, on peut aussi le ressentir réellement puisque cette piscine est suspendue à 35 mètres du sol. Elle relie deux immeubles dans le quartier de Vauxhall. Une prouesse technique! De là, on peut admirer la Tamise, le London Eye et le palais de Westminster. Elle a été fabriquée dans le Colorado (US) et acheminée par camion, puis par bateau jusqu’en Grande-Bretagne.