Lausanne : Une piscine à l’abandon réhabilitée en dancefloor

Les Silent-Disco Oasis Pra-Roman, organisées les 14 et 15 avril 2022 dans les hauts de Lausanne, inaugureront un lieu festif insolite.

La piscine en préparation à J-1 de la première soirée.

L’équipe de Silent-disco.com est connue en Suisse romande pour monter depuis de nombreuses années des Silent party dans des lieux inattendus, comme à Lausanne sur l’esplanade de la cathédrale et au marché Bô Noël ainsi que dans les piscines de Pully-Plage et de Morges. Les deux prochains événements de l’organisation ne dérogeront pas à la règle, puisqu’ils se tiendront les 14 et 15 avril 2022 dans le bassin du Domaine de Pra-Roman, ex-centre sportif de la BCV situé dans les hauts de Lausanne, non loin du Chalet-à-Gobet.

«Cette piscine désaffectée, datant des années 70, nous a tapé dans l’œil. Elle est magnifique. On dirait qu’elle a vécu une fin du monde. On n’a d’ailleurs volontairement rien touché à son aspect pour qu’elle garde son atmosphère qui rappelle celles de certains lieux courus installés dans les friches industrielles de Berlin», explique Olivier Meylan, organisateur. Il précise tout de même que l’endroit a été sécurisé, notamment par l’installation de barrières autour du bassin, et «amélioré» avec l’installation d’une toiture et de bars. «Pra-Roman accueille des séminaires, des mariages et plein d’autres événements. Notre idée avec la réhabilitation de cette piscine est de créer un nouvel endroit, original, que le domaine peut exploiter», indique-t-il.

Pour l’inauguration, Stanislas Borrositz, Evelyn Leclerc, Ludo Renzo, TicTacTec et DJ Leclerc se succéderont derrière les platines des deux Silent, de 19 heures à minuit. Rock, disco, funk, reggaeton, pop, hip-hop et electro résonneront dans les casques verts, rouges et bleus. Infos et billetterie: silent-disco.com.