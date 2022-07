Une piscine bannit les shorts de bain pour économiser l’eau

«Si l’on ne fait pas d’efforts, on ne va pas s’en sortir. Tout le monde doit s’y mettre, plaide Françoise Etienne, cheffe de bassin. Quand les baigneurs sortent du bain, les tissus sont imbibés, l’eau sort de la piscine et se perd. C’est un volume important.» De 250 à 300 litres par heure, calcule Philippe Clerjon, vice-président de la communauté de communes du pays de Cruseilles. «Le short, en moyenne, absorbe un demi-litre d’eau par heure. Or, la piscine accueille environ 2000 personnes, dont un tiers portent ce type d’habit.»