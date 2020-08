Une piste cyclable à double sens sur les quais, rive droite

Volvov70 12.08.2020 à 10:38

Encore une piste cyclable aussi largeur que deux camions pour avoir 3 vélos c’est beaucoup d’argent dépenser pour rien on peut voir que Genève a beaucoup de pognon qu’ils ne savent plus quoi en faire et comment le dépenser. En plus supprimer des places de parking et favoriser les bouchons, c’est vraiment de l’écologie non réfléchie.