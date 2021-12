Zoug : Une piste cyclable qui produit du courant pour e-bikes

La commune de Cham va inaugurer un chemin pour les vélos et les piétons, recouvert de panneaux solaires au lieu d’asphalte. La particularité: cette piste produira de l’électricité.

La commune de Cham (ZG) a créé une piste cyclable le long d’une ancienne voie ferrée menant à l’usine de papier de Cham. Devisé à 1,2 millions de francs, ce chemin intègre une nouveauté: des panneaux solaires générant du courant. «Nous voulions tenter l’expérience et voir si cette installation pouvait faire ses preuves», explique Drin Alja, chef de la circulation et de la sécurité à la municipalité de Cham.

Les deux panneaux, qui remplacent l’asphalte sur un tronçon du nouveau chemin, ont coûté 50’000 francs. «Il s’agit d’un essai visant à utiliser la chaussée non seulement pour les piétons, mais également pour les cyclistes», informe le chef de projet Antonio Milone. Le courant ainsi produit alimente des bornes de recharge situées à proximité. Et en cas de surcapacité, le courant alimentera une école voisine. Et: «Même lorsqu’elles sont mouillées, les dalles photovoltaïques ne sont pas glissantes», explique Antonio Milone.