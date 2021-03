Neuchâtel : Une piste de pumptrack pour les jeunes

Cette installation composée d’un circuit et d’une piste en ligne droite permettra aux enfants et ados de s’exercer en sécurité à vélo, à trottinette ou en rollers, tout en vivant des sensations fortes.

Samedi ouvrira le tout premier centre permanent de pumptrack du littoral neuchâtelois. Installé dans la zone de loisirs et de sports de Puits-Godet, sur les hauts de Neuchâtel, il remplace l’ancien terrain de rink hockey, qui n’est plus utilisé depuis des années. Ou comment encourager les jeunes à se dépenser en plein air après de longs mois d’hiver sans possibilité de pratiquer du sport.

Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, avec des bosses et des virages serrés, à emprunter avec des trottinettes, des skateboards, des rollers et bien sûr des vélos tout-terrain. C’est un lieu où l’on peut s’exercer en toute sécurité à améliorer sa technique de conduite, sa coordination et son équilibre. Les bienfaits du pumptrack sont d’ailleurs reconnus par l’Office fédéral du sport, qui estime que cette discipline contribue à améliorer la sécurité routière.