Veyrier (GE) : Une piste de ski pourrait voir le jour en campagne genevoise

Une association propose d’enneiger une pente à Vessy avec les résidus de glace des patinoires. Le site, prévu pour les débutants, pourrait ouvrir en décembre 2022.

Ce ne serait ni les 4,5 kilomètres de la descente du Lauberhorn, ni les milliers d’hectares des domaines skiables alpins, mais un petit site pour débutants. L’association We Ski Geneva souhaite créer une piste avec un tapis roulant amovible pour remonter les skieurs, entre le Centre sportif de Vessy et la Ferme de Vessy, à Veyrier (GE). Des tests de faisabilité doivent débuter mardi, sans public. Si les résultats sont positifs et que les autorités donnent leur feu vert au projet, le dispositif pourrait ouvrir en décembre prochain. Des discussions jugées positives avec le Canton ont déjà eu lieu.

Sur Radio Lac, le président de l’association Julien Pala a assuré que l’environnement était au cœur du projet. La neige proviendrait des résidus de glace des patinoires genevoise, soit «des dizaines de mètres cubes qui ne sont pas valorisés». Ils seraient transportés par «des véhicules à faibles émissions de CO²» pour recouvrir une pente orientée nord dans un secteur où les températures sont généralement plus basses qu’ailleurs: «Vessy, c'est un mini lac d'air froid». De quoi offrir aux débutants un site proche de la ville, accessible par les transports publics, alors qu’avec le réchauffement climatique, «on skie toujours plus haut et plus loin, on utilise sa voiture (…) pour une demi-journée sur la route, pour une à deux heures de ski».