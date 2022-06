Genève : Une place de jeux sème la discorde

Un projet d’espace pour les enfants, jugé trop onéreux, divise la petite commune de Russin. Un référendum vient d’aboutir.

Un trampoline, une balançoire-soucoupe, un jeu d’équilibre et un toboggan. C’est ce que prévoit un projet de place de jeux de 480 m² à Russin (GE). Réclamé par des habitants via deux pétitions déposées en 2020, cet espace avait été validé fin mars par le Conseil municipal par 7 oui contre 1 non. Or, le projet, devisé à 390’000 francs, n’est pas du goût de tout le monde au sein de la commune d’environ 540 habitants. Un référendum a été lancé et vient d’aboutir, rapporte la «Tribune de Genève».