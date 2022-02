Yverdon-les-Bains (VD) – Une place rend honneur au droit de vote et d’éligibilité des femmes

Le syndic Pierre Dessemontet (à g.) et les municipaux Jean-Daniel Carrard, Jean-Claude Ruchet, Brenda Tuosto, Carmen Tanner (vice-syndique) et Benoist Guillard posent pour la postérité devant la plaque de la nouvelle place du 7-Février.

«En Suisse, on fait tout mieux que les autres, mais ô combien plus lentement», a ironisé le syndic de la Cité thermale, Pierre Dessemontet, au terme d’un discours inaugural durant lequel le socialiste a rappelé que «lors d’un premier vote populaire, le 1er février 1959, la proposition de donner le droit de vote aux femmes pour les scrutins communaux et cantonaux avait passé la rampe et qu’Yverdon avait fait partie des communes les plus enthousiastes, avec 58% de oui.»