Méditerranée : Une plage corse polluée par des hydrocarbures

Une plage corse et les eaux environnantes ont été souillées, lundi, par des résidus d’hydrocarbures. En cause, un navire aurait illégalement nettoyé ses cales en pleine mer.

Un drone mobilisé

Les gendarmes et les pompiers doivent réaliser des reconnaissances à terre pour identifier «d’éventuelles autres zones d’échouages ou de présence d’hydrocarbures en mer», selon la préfecture. Un drone est également mobilisé. La préfecture a rappelé que l’accès aux plages et la baignade restaient strictement interdits et qu’il fallait immédiatement joindre les pompiers ou la gendarmerie en cas de découverte de résidus d’hydrocarbures.

Plusieurs tonnes récupérées

En mer, cinq bateaux étaient à l’ œ uvre lundi et seront rejoints par un remorqueur d’Ajaccio pour repêcher les hydrocarbures. Plusieurs tonnes ont été récupérées dans le week-end, mais la «pollution est de plus en plus morcelée et dispersée», a indiqué la capitaine de frégate Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée.