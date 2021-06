Canton de Vaud : Une plage d’Yvonand fermée à cause d’une bactérie

La baignade est interdite à la plage des Pins, jusqu’à nouvel avis. Cette fermeture est due à une bactérie venue des cygnes.

Une bactérie, certainement issue des matières fécales d’un groupe de cygnes, perturbe la baignade à Yvonand. La plage des Pins, l’une des plus prisées du Nord vaudois, est fermée depuis jeudi après-midi et ce jusqu’à nouvel avis, relate « Blick ». La Commune dit avoir découvert un taux «particulièrement élevé» de bactéries E. coli dans les analyses d’eau, lors d’un contrôle de routine.

Un rassemblement inhabituel de cygnes serait en cause. En pleine reproduction, ils sont plus d’une trentaine à avoir élu domicile sur la plage. Il reste encore possible pour les visiteurs d’y faire bronzette, mais en aucun cas de se baigner. Les autres plages de la commune ne sont pas impactées par la situation.