Sortie de «Old» - Une plage paradisiaque où le temps file trop vite

Imaginez: vos enfants de 6 et 10 ans s’éloignent juste quelques minutes de vous pour jouer… et reviennent avec cinq ans de plus. C’est le début du cauchemar. Guy (Gael García Bernal), Prisca (Vicky Krieps) et leurs deux gosses sont en vacances sous les tropiques et ont profité d’une excursion pour se rendre sur une plage isolée avec une poignée d’autres touristes. Mais là le temps ne s’écoule pas normalement… Les rides apparaissent, les cadavres se multiplient et aucune solution ne semble s’offrir à eux pour s’extirper de cet enfer.