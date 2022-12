Meurtre de Khashoggi : Une plainte contre «MBS» classée sans suite par un juge américain

Jamal Khashoggi, un ancien proche du pouvoir saoudien devenu critique, a été tué et démembré en 2018 dans le consulat du royaume à Istanbul en Turquie. Le meurtre avait suscité un tollé international et fait du prince Mohammed ben Salmane un paria en Occident. Les autorités saoudiennes ont toujours nié sa responsabilité, mais il est considéré comme le commanditaire de l’assassinat par les renseignements américains.

«Malaise»

La fiancée turque du journaliste, Hatice Cengiz, et l’association Democracy for the Arab World Now (DAWN) qu’il avait fondée aux États-Unis, avaient déposé plainte en 2020 au civil devant la justice américaine contre le prince héritier et d’autres responsables saoudiens.