Une plainte déposée à Genève contre le footballeur Benjamin Mendy

Genève : Une plainte déposée au bout du lac contre Benjamin Mendy

Le footballeur Benjamin Mendy est visé par une plainte pénale déposée à Genève, a révélé samedi la «Tribune de Genève». Elle concerne des faits qui se seraient produits mi-décembre, alors que le champion du monde français et joueur de Manchester City est jugé depuis l’été en Angleterre pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle. Six jeunes femmes l’accusent, et le procès reprend ce lundi.