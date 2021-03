Homme égorgé en France : Une plainte vise le suivi psychiatrique de l’assaillante

Fin février, une personne souffrant de schizophrénie avait poignardé un homme de 52 ans à Grenoble. Les proches de la victime dénoncent les mesures d’accompagnement de la malade.

«Risque de déstabilisation»

«Un suivi SDRE (Soins sur décision du représentant de l’État, NDLR) a deux conditions cumulatives: des troubles mentaux et des risques pour la sécurité des personnes. Et la responsabilité en matière d’appréciation de cette dangerosité ne s’arrête pas aux portes de l’hôpital, elle est encore plus importante à l’extérieur», estime Me Gerbi.