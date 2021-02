Richard berry accusé d’Inceste : Une plainte «vitale» pour Coline Berry-​​Rojtman

Coline Berry-Rojtman a raconté à «France info», les raisons qui l'ont poussée à porter plainte pour «viols et agressions sexuelles» contre son père, l'acteur Richard Berry.

«La lecture du livre de Camille Kouchner», à l'origine de l'affaire Duhamel et d'une libération de la parole en France sur l'inceste, et «la réaction de mon père, face à moi: cela a été l'alignement, l'addition», souligne la fille aînée du comédien, entendue jeudi dernier par les policiers de la brigade de protection des mineurs.

«Je l'ai ressenti physiquement, c'est-à-dire que c'était ça ou j'en crève, en fait», ajoute-t-elle, après de France info. «C'était vital. Peut-être, oui, que ça va lui faire du mal. Encore que j'estime que j'apporte de la réparation dans la famille, et pour les générations futures».

Démenti de l'acteur

Coline Berry-Rojtman, née de l'union de Richard Berry et l'actrice Catherine Hiegel, a porté plainte fin janvier pour «viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant» et «corruption de mineur». Le jour même, le parquet de Paris ouvrait une enquête pour examiner la véracité des accusations portées contre son père, qui remontent à 1984-1985.