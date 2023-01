Vaud: Une «plante artificielle» pour fabriquer du carburant propre

1 / 2 En bas de la photo, la «feuille artificielle» de l’EPFL. Elle est composée de trois couches: une blanche, sans revêtement, une grise avec un revêtement conducteur, et une noire, avec un revêtement semi-conducteur qui capte la lumière du soleil. EPFL/Alain Herzog Le directeur du projet, Kevin Sivula, professeur associé en génie chimique à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Dans sa main gauche, le boîtier est un système notamment utilisé pour tester les «feuilles artificielles solaires» et mesurer les gaz produits dans le laboratoire. EPFL/Alain Herzog

La nature utilise les plantes et la photosynthèse pour transformer l'énergie du soleil en oxygène. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) emploie des «feuilles artificielles solaires» pour produire de l’hydrogène, qui pourrait être utilisé comme carburant, notamment.

Pour les autos et les engrais

Dans un article paru mercredi dans la revue «Advanced Materials», une équipe de l’institution vaudoise, sous la direction du professeur Kevin Sivula, a publié les résultats de ses recherches. Elle a créé une version high-tech d’une feuille d’arbre. Poreuse, conductrice en électricité et transparente, elle permet de capter l’humidité de l’air, puis via une réaction électrochimique, de séparer l’oxygène et l’hydrogène qui composent l’eau (H₂O).

«L’hydrogène ainsi isolé pourra être stocké puis utilisé comme combustible pour véhicule, par exemple, et ainsi remplacer les énergies fossiles, explique le chercheur. L’industrie agroalimentaire pourra aussi en bénéficier dans la fabrication d’engrais non polluants.» En clair, il s’agit de produire une énergie propre, d’origine naturelle.

Sur le marché dans 10 ans

L’avancée décisive réside surtout dans le fait de capter l’humidité dans l’air, expose Kevin Sivula. «En plus d’être une source énergétique quasi inépuisable, cette eau est bien plus pure que celle d’un lac . Donc, pas besoin de développer au préalable un système lourd et complexe de purification. Notre processus est plus simple, plus pratique et moins cher.»

L’application concrète de cette découverte n’est cependant pas pour tout de suite, avoue le chercheur. «L’important était de démontrer que le principe de base du dispositif fonctionne; c’est désormais chose faite.» Pour l’instant, le système manque encore d’efficacité et prend de la place: il nécessite un nombre trop important de capteurs pour offrir un rendement satisfaisant. «Nous devons multiplier par dix l’efficience de cette technologie. Mais les modèles théoriques montrent que c’est tout à fait possible et nous avons très bon espoir d’y arriver». Ainsi, Kevin Sivula estime qu’un développement à grande échelle du système ne nécessitera que quelques années, et que sa commercialisation est envisageable d’ici 5 à 10 ans.