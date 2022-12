COP15 sur la biodiversité : Une plante robot se fane ou s’épanouit en fonction des annonces

Haute de plus de 5 mètres, une plante robotique, créée par une scientifique et un artiste, se fane ou s’épanouit en fonction des annonces des pays faites à la COP15 sur la biodiversité à Montréal . Comme un symbole aussi de la complexité des négociations... Les pays du monde entier tentent de se mettre d’accord sur pas moins d’une vingtaine d’objectifs pour «faire un pacte de paix avec la nature». En clair, il s’agit d’enrayer la chute de la biodiversité mondiale tant qu’il est encore temps.

«Econario est le thermomètre de la COP15 et il montrera ce qui se passe: si les négociations se déroulent bien, il grandira, et si ce n’est pas le cas, il diminuera», explique à l’AFP l’artiste néerlandais Thijs Biersteker, à l’origine de l’œuvre. Au fur et à mesure de l’avancée des discussions est saisi le nombre de pays qui soutiennent l’objectif phare de cette COP15: protéger 30% des terres et des océans d’ici à 2030.