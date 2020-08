«On remet en contexte et on explique»

Les historiens Olivier Meuwly et Justin Favrod ne se remémorent pas un panneau semblable posé ailleurs en Suisse. «Je trouve très bien la façon d’agir des autorités à Lausanne, estime Justin Favrod. Au lieu de changer de nom, on remet dans le contexte et on explique.» «Chaque ville a sa culture des noms de rue, souvent pour commémorer, constate-t-il. Avec cette plaque didactique, on fait plutôt de l’histoire et on met ainsi en perspective, c’est plus intelligent.»