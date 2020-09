« On nous a contacté s même depuis l’étranger en disant qu’on était sur les journaux » , raconte le propriétaire d’une entreprise de nettoyage de Bellinzone . « On était sous le choc » . La cause de ces nombreux coups de fil n’est pas imputable à une recrudescence de demandes de nettoyages avant l’hiver ; e lle est en rapport avec la découverte de la police italienne.