Suisse : Une plateforme de tandems linguistiques au niveau national

La fondation du Forum du bilinguisme lance un tremplin virtuel qui met en relation les locuteurs de langues différentes des Hautes écoles spécialisées et de certaines Unis.

Mettre en relation des étudiants et des enseignants de six hautes écoles, dont la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et l’Université de Neuchâtel, pour leur permettre de perfectionner leurs connaissances orales d’une langue. C’est l’objectif de la plate-forme électronique proposée par la fondation du Forum du bilinguisme.