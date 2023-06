Egalité salariale: Une plateforme pour inscrire les entreprises sur liste noire

Un site Internet pour permettre à des lanceurs d’alerte de dénoncer anonymement les entreprises qui ne respectent pas la loi sur l’égalité salariale entre hommes et femmes: Travail.Suisse, organisation faîtière indépendante des travailleuses et travailleurs, offre depuis ce jeudi cette possibilité. La loi entrée en vigueur en 2020 exige que les entreprises de plus de 100 collaborateurs réalisent une étude sur les différences salariales hommes-femmes et rendent compte des résultats à leurs salariés et à leurs actionnaires d’ici au 30 juin prochain.