Cela faisait quelques années que l’idée germait dans l’esprit d’Anne-Sophie Scharff. Après des études d’ingénieur de gestion, la jeune femme multiplie les expériences dans le domaine de la mode à Bruxelles en Belgique où elle s’occupe notamment du marketing et des réseaux sociaux de jeunes créateurs en devenir. «Grâce à cela, je me suis rendue compte du travail et de la passion qu’il pouvait y avoir derrière un simple T-shirt et, alors que j’étais une adepte de la fast fashion, j’ai revu ma consommation, détaille-t-elle. J’ai aussi réalisé à quel point cela pouvait être difficile pour ces jeunes créateurs indépendants de se faire connaître.»