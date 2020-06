Genève

Une plateforme pour réunir les acteurs de la création

Le Canton lance Creative Alps, qui vise à fédérer et promouvoir les industries créatives suisses.

De portée nationale et internationale, Creative Alps doit susciter des synergies, contribuer à la création d'emplois et donc à la relance d'un secteur qui affiche jusqu'ici l'une des plus fortes croissances économiques en Suisse, poursuit le DDE. Elle a pour vocation de réunir l'ensemble des acteurs du pays et de rechercher des partenariats à l'étranger.