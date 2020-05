Lady Gaga

Une playlist pour faire patienter les fans avant l’album

Lady Gaga a publié sur Spotify «Welcome to Chromatica», sélection de près de sept heures de musique qui fait la part belle à l’electro.

Le disque tant attendu de la Mother Monster débarquera le vendredi 29 mai 2020. Histoire de promouvoir cette sortie, Lady Gaga a publié une mise en bouche, sous forme de playlist sur Spotify. Elle est censée refléter ce à quoi devrait ressembler ce disque, musicalement parlant. La sélection de la chanteuse américaine, forte de 77 morceaux totalisant près de sept heures d’écoute, fait la part belle à la musique électronique des années 1990 et 2000. On y retrouve, par exemple, des titres phare de la house tels que «1999» de Cassius, «Another Chance» de Roger Sanchez, «E Samba» et «Stupidisco» de Junior Jack, «Gypsy Woman» de Crystal Waters, «World, Hold On» de Bob Sinclar, «Push The Feeling On» de Nightcrawlers ainsi que des morceaux iconiques de la house américaine de Frankie Knuckles, Louie Vega, Todd Terry ou Derrick May.