Allemagne

«Fête corona»: policiers attaqués, 39 arrestations

Les forces de l’ordre de la ville de Francfort ont été visées par des jets de bouteilles, alors qu’elles tentaient de contenir une rixe lors d’une fête, dans la nuit de samedi à dimanche.

Un petit groupe de policiers s'est approché pour aider un homme qui saignait et calmer la bagarre, mais la foule s'en est prise aux forces de l'ordre. Des renforts de police sont ensuite arrivés et ont dégagé la place, sous une «pluie de bouteilles» de la foule en colère, a-t-il dit. Au total, 38 hommes et une femme ont été arrêtés. La plupart sont des hommes âgés de 17 à 21 ans, «pour la plupart issus de l'immigration», selon le chef de la police. Huit personnes restaient en état d'arrestation dimanche et pourraient être accusées de trouble à l'ordre public.