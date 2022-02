Football – Une pluie de milliards au secours de la Champions League

Dès la saison 2024-2025, participer à la Ligue des champions rapportera encore plus d’argent aux heureux élus.

La perspective de voir une Super Ligue européenne naître prochainement a été écartée. En fin de semaine dernière, l’UEFA et l’ECA (l’Association européenne des clubs) ont en effet conclu une nouvelle entente pour la vente des droits commerciaux de la Ligue des champions pour la période 2024-2027.

Selon l’ECA, cet accord financier va représenter près de cinq milliards d’euros de revenus annuels pour les saisons 2024 à 2027, soit une augmentation de plus de 40% par rapport aux exercices 2021-2024. De son côté, lundi dernier, le Comité exécutif de l’UEFA s’est contenté d’officialiser le renouvellement de la vente de ces droits, notamment ceux liés à la Ligue des champions, sans toutefois préciser le montant de cet appel d’offres. Les sociétés Team Marketing au niveau mondial, et Relevent Sports Group pour le marché audiovisuel américain, ont ainsi été désignées pour commercialiser les droits de diffusion, de sponsoring et de licences des différentes compétitions organisées par l’UEFA.