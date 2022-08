Santé : Une pneumonie «d’origine inconnue» fait deux morts en Argentine

Six personnes au total, des soignants et une patiente d’une même unité de soins intensifs d’une clinique de Tucuman, ont présenté cette pathologie. (Image d’illustration)

Six personnes au total, des soignants et une patiente d’une même unité de soins intensifs d’une clinique de Tucuman, ont présenté cette pathologie. Une est décédée lundi, une autre mercredi, trois sont hospitalisés, et une sixième, en état satisfaisant, est à l’isolement à domicile, a indiqué le ministère de la Santé de la province de Tucuman.