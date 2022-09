Argentine : Le mystère de la pneumonie qui a tué quatre personnes est levé

Onze personnes contaminées

Pathologie «agressive»

Covid, grippe, influenza de type A et B, et hantavirus (transmis par les rongeurs) notamment ont été écartés, avait indiqué mercredi le ministre provincial de la Santé Luis Medina Ruiz. Le ministre provincial de la Santé avait avancé mercredi l’hypothèse d’un agent infectieux, mais précisé que n’étaient pas exclues «des causes toxiques, ou environnementales». Des analyses étaient en cours sur l’eau et les systèmes de climatisation de la clinique.