Motocyclisme – Une pole historique pour Aprilia

Le plus âgé des pilotes de la classe MotoGP, l’Espagnol Aleix Espargaró, prendra dimanche son 200e départ dans la catégorie-reine. Et il s’élancera de la meilleure place de la grille, une grande première pour le constructeur italien. La première ligne sera d’ailleurs 100% européenne, avec les Ducati de Jorge Martin et de Luca Marini, aux côtés de l’Aprilia.