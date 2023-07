Zurich: Une policière découvre six chiens en piteux état

Les chiens étaient pour la plupart amaigris et dans un triste état.

Alors qu’elle rentrait au bureau pour effectuer un contrôle de suivi sur un chantier, une policière a vu un véhicule mal garé, vendredi dernier, à Zurich. Et alors que le conducteur s’est montré peu coopératif, l’agente a appelé des renforts. Poussant leurs investigations, les forces de l’ordre se sont aperçues que l’homme avait déjà été signalé à la police. Le véhicule et la remorque ont ensuite fait l’objet d’un contrôle plus approfondi.