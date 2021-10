Afrique du Sud : Une policière fait tuer six personnes pour toucher leurs assurances vie

Rosemary N., membre des forces de l’ordre de 46 ans, a été condamnée vendredi, à Johannesburg, pour avoir orchestré l’assassinat de son petit ami et de cinq membres de sa famille.

Policière autrefois respectée, Rosemary N., 46 ans, aurait engagé des tueurs à gages pour supprimer cinq membres de sa famille ainsi que son petit ami, dans le seul but de toucher leurs assurances vie. À son procès, elle a nié en bloc.

Une policière en Afrique du Sud a organisé méticuleusement avec des tueurs à gages l’assassinat de son petit ami et de cinq membres de sa famille pour empocher des indemnités d’assurance, a-t-on appris vendredi, auprès d’un tribunal.

Cette femme de 46 ans faisait systématiquement souscrire aux membres de sa famille des assurances vie et assurances obsèques, puis organisait un par un leur assassinat. Ont ainsi été tués entre 2012 et 2017 son petit ami, son cousin, sa sœur, sa nièce, son neveu et un autre membre de sa famille.