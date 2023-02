Tessin : Une policière ivre a un accident, ses collègues la couvrent

Tous inculpés

Mise à pied par la police cantonale tessinoise, la jeune policière a été condamnée à une peine de 90 jours-amende avec sursis de deux ans. Elle doit aussi payer une amende et des frais de justice. L’agent qui a effectué le premier alcootest, a été soumis à une peine de 45 jours-amende avec sursis de deux ans, à laquelle s’ajoutent une amende et des frais de justice. Pour le second complice, la peine de 15 jours-amende a été fixée (plus une amende et des frais de justice). Enfin, la peine avec sursis du chef du groupe se monte à 30 jours-amende.