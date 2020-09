Suisse : Une «politique de la petite enfance» est profitable pour l’économie

Une extension des offres dans le domaine de la petite enfance est bénéfique pour l’économie du pays, selon une étude suisse. Elle indique que, sur le très long terme, le produit intérieur brut (PIB) augmente d’environ 0,5% par an.

Évoqué par la «NZZ am Sonntag», le rapport «Modèle global économique pour l’analyse relative à la politique de la petite enfance» montre qu’un tel investissement augmente le PIB suisse de quelque 3,25 milliards de francs par an. Toutefois, ces effets sont pleinement visibles seulement après 80 ans, selon BAK.

Des avantages pour parents et enfants

Une extension et une amélioration des offres de garde d’enfants permettent aux parents de commencer ou intensifier une activité lucrative – surtout les mères. Cela permet ensuite d’accroître les possibilités de consommation et d’épargne des familles, selon le rapport. Il indique aussi que le niveau de production augmente, renforçant la croissance de l’économie suisse.

Par ailleurs, un investissement dans les offres du domaine de la petite enfance permet aux enfants d’acquérir plus de compétences, ce qui favorise ensuite la réussite scolaire, note le rapport. Des programmes d’accompagnement des enfants défavorisés contribuent à une plus grande égalité des chances. Une fois adultes, ces enfants peuvent entrer sur le marché du travail avec un niveau d’éducation plus élevé, selon l’étude.