Vous n’avez sûrement jamais vu une Porsche Taycan 4S aussi colorée que celle-ci. Pour soutenir les artistes suisses, le célèbre artiste américain Richard Phillips a fait habiller la Porsche Taycan 100% électrique de son célèbre tableau grand format «Queen of the Night». Mais pourquoi avoir choisi ce tableau, au juste? «Pour moi, il était clair dès le départ que je travaillerais avec «Queen of the Night». Pour moi, la Porsche Taycan symbolise la mobilité électrique et la vitesse, mais aussi la durabilité. Comme il s'agit d'un projet suisse, je voulais aussi que la référence à la Suisse soit bien présente», explique le peintre dans une interview exclusive accordée à 20 Minuten.

Le reflet de l’âme suisse

Le tableau «Queen of the Night» de Phillips est inspiré de l’œuvre du célèbre peintre paysagiste suisse Adolf Dietrich. «Dietrich entretenait une relation très étroite à la nature et aux paysages. Mais ses peintures ne sont pas seulement le reflet de son environnement, elles reflètent également l'âme de la Suisse. C'est quelque chose qui me touche et me fascine encore aujourd'hui», déclare Phillips.

L’artiste américain Richard Phillips a transformé une Porsche Taycan 4S en véritable œuvre d’art mobile. Porsche La voiture de sport 100% électrique est habillée du tableau «Queen of the Night» de Richard Phillips. Porsche En décembre dernier, la Porsche Taycan a été revêtue de son habillage au restaurant Leuehof, dans la rue de la gare à Zurich. Porsche

Habillage en direct à Zurich

En décembre dernier, la Porsche Taycan 4S a été recouverte de l’œuvre d’art en direct au restaurant Leuehof de Nenad Mlinarevic et Valentin Diem dans la Bahnhofstrasse à Zurich. L’habillage a été réalisé par l’équipe d’experts du spécialiste automobile allemand, Signal Design. L’œuvre d’art de Richard Phillips a, dans un premier temps, été imprimée en taille réelle sur vinyle, avant d’être appliquée sur le véhicule à l’aide de pistolets à air chaud. L’artiste, qui n’a pas pu se rendre sur place en raison des restrictions liées au coronavirus, a déclaré: «Il a fallu transposer une image 2D en 3D. Le tableau a épousé à la perfection les lignes fluides de la Taycan.»

En soutien à la culture suisse

Grâce au concours de la salle des ventes RM Sotheby's, l’œuvre d'art mobile fera l’objet d’une vente aux enchères internationale en ligne, qui se déroulera du 6 au 13 avril 2021. L’intégralité des recettes de la vente aux enchères sera reversée à l'association Suisseculture Sociale. Avec leur contribution, Porsche Schweiz AG et les partenaires du projet viennent en soutien à la culture suisse, un secteur particulièrement touché par la crise du coronavirus. Et c’est une cause qui tient à cœur à Richard Phillips. «J’entretiens une relation très étroite avec la Suisse et la culture suisse depuis plus de 20 ans. Ma toute première exposition a eu lieu à Zurich. Je sais par expérience combien il est difficile de travailler en tant qu'artiste en ces temps difficiles. Le fait que, grâce à ce projet, je puisse soutenir des artistes suisses dans tous les domaines culturels est très important pour moi», déclare-t-il.

De l’art sur roues