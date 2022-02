Grèce : Une possible marée noire a été repérée près du ferry en feu au large Corfou

Un survol aérien de la zone où l’«Olympia» s’est embrasé a permis d’identifier ce qui ressemble à une pollution maritime, a annoncé samedi le gouvernement italien.

Une possible nappe de pollution échappée du ferry italien en feu au large de l’île grecque de Corfou a été repérée, a annoncé le Ministère italien de la transition écologique samedi. Les garde-côtes italiens sont déjà sur zone avec une embarcation équipée de moyens de lutte contre la pollution, a-t-il ajouté.

L’Euroferry Olympia transportait environ 800 m3 de fioul et 23 tonnes de «produits dangereux corrosifs», a précisé le ministère dans un communiqué, et «une possible nappe a été repérée» après un survol aérien effectué par les garde-côtes, a ajouté le ministère.