Royaume-Uni: une podcasteuse en phase terminale récolte 4 millions en 4 jours

Royaume-Uni : Une podcasteuse en phase terminale récolte 4 millions en seulement 4 jours

Deborah James, alias Bowel Babe, s’est fait connaître via son podcast dédié au cancer dont elle est en train de mourir. Pour honorer son combat contre la maladie, la reine l’a anoblie.

Deborah James, 40 ans, connue comme «Bowel Babe» sur Instagram, y avait dit au revoir lundi à ses 600’000 abonnés auxquels elle racontait depuis des mois son combat quotidien contre le cancer colorectal. «C’est le message que je ne voulais jamais écrire. Nous avons tout essayé mais mon corps ne joue tout simplement pas le jeu», avait-elle écrit, soulignant ne pas savoir combien de jours il lui restait à vivre et appelant à continuer les dons pour la recherche. Elle s’était fixé de récolter 250’000 livres, mais en avait déjà récolté seize fois plus vendredi.

Boris Johnson et le prince William lui ont rendu hommage

Son message a suscité une vague de réactions émues sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes saluant la «force» et la «générosité» de cette mère de deux enfants de 14 et 12 ans. «Deborah est une source d’inspiration et son honnêteté, sa chaleur et son courage sont une source de force pour de nombreuses personnes», a salué sur Twitter, le Premier ministre, Boris Johnson. Le prince William et son épouse Kate Middleton ont aussi réagi sur les réseaux sociaux, la décrivant comme une «personne spéciale».