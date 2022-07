Canton de Berne : Une poussette roule sur les rails, un enfant en bas âge perd la vie

Un enfant en bas âge dans une poussette a été happé par un train de marchandises et mortellement blessé vendredi matin à Wangen an der Aare (BE). La police cantonale bernoise a été informée à 8h30 d’un accident survenu à la gare de Wangen an der Aare. Selon les premières constatations, un train de marchandises traversait la gare lorsqu’une poussette avec un enfant en bas âge s’est mise à rouler sur le quai, a été happée par le train et a été emportée sur plusieurs mètres.