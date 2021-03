En 40 départs de Coupe du monde, il n’était jamais monté sur le podium. Son meilleur résultat? Une quatrième place, en janvier 2020, à Big White (Canada). Et cinq autres Top-10, rien de plus. Mais le Saint-Gallois Kalle Koblet (23 ans) a enfin vaincu le signe indien: il a pris ce vendredi matin la deuxième place du boardercross de Bakuriani (Georgie), battu de seulement 6 centièmes de seconde par l’Italien Omar Visintin.

Une «remontada» en demi-finale

Éliminé en quarts de finale jeudi lors de la première course disputée dans la station georgienne, le snowboarder de Flumserberg a vécu une matinée de rêve. Il a terminé deuxième de son 8e de finale (dans lequel le Zurichois Nick Watter, 4e, a connu l’élimination), puis encore deuxième de son quart de finale. Il a ensuite remporté sa demi-finale, non sans avoir été pointé à la 4e et dernière place à chacun des trois temps intermédiaires. Quelle «remontada»!