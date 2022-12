Berlin : Une première année difficile pour Olaf Scholz en Allemagne

Olaf Scholz a résisté au choc de la guerre en Ukraine qui a bouleversé la première économie européenne. Mais sa popularité décline et il peine à s’imposer au plan international.

Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a été élu par les députés allemands le 8 décembre 2021, fermant ainsi les 16 ans de l’ère Angela Merkel. Le bilan dans l’opinion nationale douze mois plus tard sonne comme une sanction. 64% des Allemands se disent insatisfaits du gouvernement de coalition qu’il conduit avec les écologistes et les Libéraux (contre 36% il y a un an), 58% sont mécontents d’Olaf Scholz (contre 22%), selon un sondage Insa publié dimanche dans le quotidien «Bild». En cas d’élections aujourd’hui la coalition serait loin d’obtenir une majorité.